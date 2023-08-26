Садовод со стажем рассказал, чем удобрять вишню для хорошего роста и обильного урожая

Весенняя подкормка вишни готовится так. Литр золы вносится по влажной почве вокруг кроны. В 10 л воды добавляется большая ложка мочевины, 2 больших ложки бесхлорного калия.

Каждому дереву надо дать примерно 4 ведра. Бесхлорный калий может быть заменен калийной селитрой, тоже берем 2 столовые ложки.

При интенсивном формировании завязей надо обработать по листьям раствором, содержащим набор микроэлементов. Литровую банку золы вносим, чтобы образовывались косточки.

В середине августа удобряем таким составом. На 10 л воды добавляем 2 столовые ложки двойного суперфосфата, одну - калия.

Под дерево идет 4 литра. Опять нужна литровая банка золы или стакан доломитовой муки.. Поздней осенью, перед зимовкой, добавляем под ствол два ведра любой органики.