Дачный эксперт рассказал, что давать томатам для улучшения вкуса и обильного образования завязей

Понадобится два стакана древесной золы, три литра воды (кипяток), чайная ложка борной кислоты, 20 капель йода.

Как готовим: порошок борной кислоты сначала размешиваем в маленьком объеме теплой воды.

Потом смешиваем все остальные ингредиенты, всю эту смесь относим в темноту на сутки. Настой нужно разбавлять после готовности.

Берем одну часть жидкости и смешиваем с 10 частями обычной воды. Настой должен быть теплым. Поливы делаем под корневую часть.

Каждый куст должен получить не менее 500 мл. Тогда плоды вырастают здоровыми, сочными, сладкими.

Зола отвечает за вкусовые свойства, борная кислота влияет на качество цветения и процесс образования завязей.