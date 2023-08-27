Пять чудо-подкормок для огурцов, чтобы хорошо развивались, росли и обильно плодоносили

Хлебная подкормка. Набираем на две трети ведра хлебных корок, нарезаем их. Заливаем этот черствый хлеб водой и держим под прессом в теплом месте неделю.

Зольное удобрение. В 5 л воды всыпаем 10 столовых ложек золы, настаиваем 10 дней постоянно перемешиваем.

Дрожжевая подкормка для огурцов. В 10 л воды добавляем 10 г сухих дрожжей, вода должна быть теплой. Туда же всыпаем 2 большие ложки сахара, настаиваем два с половиной часа. Разбавляем полученную жидкость в 50 л воды.

Удобряем куриным пометом. Одну треть ведра заполняем куриным пометом, потом заливаем водой до верха. Смесь настаиваем 4 дня, перемешиваем. Разводим водой 1:4. На грядку вносим по полтора литра на метр квадратный.

Йод для обработки листьев от мучнистой росы. На 9 л воды берем литр нежирного молока. Туда капаем 12 капель йода.

Корневая гниль побеждается зеленкой. Сначала разводим в ведре с водой 10 капель зеленки, поливаем огурцы. Потом размешиваем в 10 л воды 10 мл йода, делаем опрыскивания.