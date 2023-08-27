Цветовод со стажем рассказал, какие витамины надо давать розам для пышного цветения

Обрабатываем витаминным составом, если розовый куст испытывает дефицит солнечных лучей. Лучше всего делать процедуру утром или вечером.

Состав помогает отращивать новые побеги у растений, которые дадут много новых цветов и сделают цветение гуще и обильнее.

Используем водорастворимые препараты, содержащие витамины В6 и В12.

Для опрыскивания готовим состав: в 5 л воды размешиваем большую ложку соды и пол чайной ложки нашатыря, маленькую ложку сульфата магния, маленькую ложку хозяйственного мыла (стружку). Используем для роста новых побегов.