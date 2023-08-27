Для капусты - лимонку, для огурцов - молоко: лучшие подкормки овощей от дачных экспертов

Молоко помогает огурцам противостоять черной тли и повышать урожайность. Предлагаем растениям этот раствор, когда видим скрюченные, подсохшие листики.
Вместе с листвой погибают плети, обработки мылом не помогают, зола тоже не дает результата. В этом случае даем раствором с молоком.
На литр молока берем столовую ложку йода, полученную жидкость разбавляем 10 литрами воды. Опрыскиваем огурцы обильно по листьям и побегам.
Еще один волшебный состав, но уже для капусты. Он помогает избавиться от вредителей и вырастить крупный урожай.
В литре воды размешиваем 10 г лимонной кислоты, добавляем 5 долек измельченного чеснока. Настаиваем два дня.
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