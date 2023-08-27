Кинопродюсера Гранта Палагаева ранили в перестрелке в его подмосковном доме

Продюсера Гранта Палагаева ранили в руку в ходе перестрелки, случившейся на его подмосковной даче в товариществе «Тихая Дубрава» Одинцовского района, сообщает СтарХит.

В особняке представителя российского шоу-бизнеса обнаружено тело неизвестного с пистолетом в руке.

В тот день Палагаев отдыхал у себя на даче с друзьями, все веселились и употребляли алкоголь. Один из гостей, с которым хозяин коттеджа не был знаком, взял «Глок 17» и выстрелил в продюсера.

Грант от ранения в руку потерял сознание. Вскоре он очнулся и обнаружил тело незнакомого мужчины с ранами на голове и груди. Следователи сейчас устанавливают личность мужчины и все обстоятельства происшествия.

Грант Палагаев работал над созданием картин «Соловей-Разбойник» с участием актера Ивана Охлобыстина, а также «Тайный город» с Павлом Прилучным. Он был занят в нескольких проектах и как актер.