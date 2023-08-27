Журналист Антон Красовский призвал простить Земфиру и Ренату Литвинову

Рената Литвинова и Земфира выехали из РФ после 24 февраля 2022-го года. Артистки поселились в Париже, продолжают свою творческую деятельность и светскую жизнь. Когда исполнительница хита «Искала» была признана иноагентом, Красовский это решение поддержал, сообщает СтарХит.

Это стыдный артист. Вы бросили РФ не потому, что вас бросила Россия. Вы бросили Россию, потому что уже не соответствуете ей. Больше вы не голос поколения. Есть русские, что остались со своей страной. Но есть такое вот количество людей, предавших эту страну, - возмущался публицист.

Но затем журналист вдруг поменял свое мнение и занял сторону уехавших звезд.

Хочу попросить тех, кто принимает решение: простите Земфиру. Им с Ренатой очень плохо. Они хотят вернуться и страдают без родины. Зема и тем более Рената ничего дурного нам на самом деле не сделали. Простите их. Помогите вернуться! — написал в своем Telegram-канале Красовский.

Ранее общественный деятель осуждал Ксению Собчак, вступившуюся за Земфиру.