Учёные нашли связь между длиной жизни и наличем высшего образования

Согласно последним исследованиям, люди, которые закончили высшее учебное заведение, статистически живут дольше тех, кто предпочёл не поступать в ВУЗ. Всё дело в том, что постоянные умственные нагрузки провоцируют развитие новых нейронных связей, влияющих на способность сохранять высокие когнитивные способности даже в пожилом возрасте.

По данным геронтологов, люди должны воспринимать головной мозг как своеобразную мышцу, которую также нужно постоянно "закачивать" постоянными умственными тренировками. Такие занятия способствуют долголетию не меньше, чем здоровый образ жизни.