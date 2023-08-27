Сын Максима Виторгана отслужил в армии Израиля

Максим Виторган сообщил, что его старший сын, обосновавшийся в Израиле, завершил в этой стране военную службу.

Ранее Даниил проходил службу в рядах ВС РФ. Но наследник артиста, по всей видимости, предпочел обосноваться на Святой земле и порвать все связи с РФ, сообщает СтарХит.

Я посчитал, что за последних семь лет был в Израиле девять раз. И вот приезжаю в юбилейный, 10-й. Зачем? Умоего сына Даниила дембель. Точнее, приса - завершение службы в ЦАХАЛе, - написал 50-летний Максим Виторган в своем личном блоге.

Актер покинул Россию в прошлом году. Пока неизвестно, ждет ли Максима Виторгана полная отменана родине, как это случилось с его некоторыми известными коллегами. Однако, как уточняет издание, у артиста есть запасной вариант - работа в Израиле для русскоязычной публики.