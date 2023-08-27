Надежда Кадышева резко похудела и вышла в люди на фоне слухов о тяжелой болезни

64-летняя народная артистка РФ Надежда Кадышева вышла в свет после долгого перерыва. После концерта звезда сфотографировалась с поклонником. Как отмечают поклонники, певица заметно похудела. У нее под глазами мешки, а на голове нет фирменного парика.

Судя по комментариям в соцсетях, певица похудела за последний год более, чем на 20 килограммов, сообщает Рrozvezd.info.

На фоне многих коллег Кадышева выделяется естественностью. По всей вероятности, артистка не обращалась за помощью к пластическому хирургу. Ее стройность и натуральные локоны явно молодят.

Однако поклонники переживают: не может ли это быть следствием тяжелого заболевания? Сама певица все отрицает. Она призналась, что долго не выходила в свет, так как переутомилась из-за плотного гастрольного графика.

Надежда Никитична провела это время с любимым мужем - заслуженным артистом России, руководителем ансамбля «Золотое кольцо» Александром Костюком. Пара вместе более 40 лет, они вырастили сына Григория, который работает их концертным директором.