Огородный эксперт рассказал про сплошные преимущества штамбовых томатов

Штамбовые томаты многие бывалые огородники считают безусловным лидером среди других разновидностей. Рассада никогда не вытягивается, а урожай всегда отменный.

Стебель короткий и прочный, много листвы развивается в коротких междоузлиях. Томат выглядит красиво, куст похож на экзотический бонсай.

Почти все сорта штамбовых томатов детерминантные. В определенный момент они прекращают расти. В период плодоношения кусты усыпаны плодами.

Эти помидоры не нужно формировать, если только минимально, им не нужно пасынкование. Многие сорта дают мелкие плодики до 150 г.

Популярные штамбовые сорта: Камея, Боец, Дубок, Бушмен, Ямал, Челнок.

Все они, как правило, относятся к скороспелым видам.