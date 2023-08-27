Огородный эксперт рассказал про сплошные преимущества штамбовых томатов

Штамбовые томаты многие бывалые огородники считают безусловным лидером среди других разновидностей. Рассада никогда не вытягивается, а урожай всегда отменный.
Стебель короткий и прочный, много листвы развивается в коротких междоузлиях. Томат выглядит красиво, куст похож на экзотический бонсай.
Почти все сорта штамбовых томатов детерминантные. В определенный момент они прекращают расти. В период плодоношения кусты усыпаны плодами.
Эти помидоры не нужно формировать, если только минимально, им не нужно пасынкование. Многие сорта дают мелкие плодики до 150 г.
Популярные штамбовые сорта: Камея, Боец, Дубок, Бушмен, Ямал, Челнок.
Все они, как правило, относятся к скороспелым видам.
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