Употребление тёмного шоколада на ночь ведёт к развитию бессонницы

Последние исследования шоколада доказывают, что в тёмных видах данной сладости содержится теобромин, который по классу воздействия является лёгким психостимулятором. Вещества с психостимулирующим действием возбуждают центральную нервную систему и дают организму заряд бодрости, который совершенно неуместен для людей, готовящихся ко сну.

Известно, что высокий уровень теобромина обычно содержится в тех видах тёмного шоколада, где больше какао-бобов, поэтому поедание таких продуктов на ночь влечёт за собой бессонницу.