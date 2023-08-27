Употребление тёмного шоколада на ночь ведёт к развитию бессонницы

21:27 2023-08-27

Исследовали выяснили, что поедание шоколада в тёмное время суток может лишить человека сна.

Последние исследования шоколада доказывают, что в тёмных видах данной сладости содержится теобромин, который по классу воздействия является лёгким психостимулятором. Вещества с психостимулирующим действием возбуждают центральную нервную систему и дают организму заряд бодрости, который совершенно неуместен для людей, готовящихся ко сну.

Известно, что высокий уровень теобромина обычно содержится в тех видах тёмного шоколада, где больше какао-бобов, поэтому поедание таких продуктов на ночь влечёт за собой бессонницу.

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