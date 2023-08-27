Для чего в паспортах граждан СССР была «пятая графа» с национальностью?

Поистине, СССР — одно из самых многонациональных государств когда-либо существовавшее в истории человечество. Несмотря на пресловутый тезис советской идеологии о дружбе народов в паспортах граждан страны обязательно указывалась национальность, прописанная в знаменитой "пятой графе".

Известно, что с 1930-ых годов национальность советских граждан в паспортах указывалась исключительно по отцовской линии, и только начиная с семидесятых годов прошлого столетия жители СССР могли самостоятельно выбирать свою национальность по матери или отцу.

Принято считать, что обязательное указание национальности в советских паспортах помогало правительству СССР принимать решение о поддержке малых народов, многие из которых иногда оказывались на грани исчезновения.

В частности, для помощи малым народностям создавались автономные округа. Именно для выявления числа представителей малых народов в советских паспортах и указывалась национальность их обладателей.