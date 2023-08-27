Доступ к могиле Шатунова временно закроют из-за установки памятника

Светлана Шатунова, являющаяся вдовой лидера группы "Ласковый май", сообщила о временном закрытии доступа к могиле её супруна на Троекуровском кладбище в Москве. По словам Светланы, в период с 31 августа по 6 сентября нынешнего года могила Юрия Шатунова будет закрыта для посещений, поскольку музыканту будут устанавливать памятник.

Известно, что Шатунов скончался 23 июня 2023 года от обширного инфаркта миокарда (сердечного приступа). За три дня до гибели Юрий официально получил права на свою песню "Алые розы", выиграв суд против продюсера Андрея Разина.