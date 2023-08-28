Самым юным кавалером ордена Красного знамени был 11-летний киевлянин

Когда в Советском Союзе началась Великая Отечественная война, уроженцу киевщины Константину Кравчуку было всего десять лет. Тем не менее юноша с детства горел патриотическим настроением и имел острое чувство справедливости, и когда ночью 19 сентября 1941 года Красная армия оставила Киев, Кравчук отнюдь не оставил надежду на победу СССР в войне с гитлеровцами.

Нацистские войска достаточно быстро оккупировали столицу Украинской ССР, из-за чего маленький Костя Кравчук был вынужден укрываться в подвале, лишь изредка выглядывая наружу за глотком свежего воздуха.

В один из таких дней Константин выбрался из своего убежища и по случайному стечению обстоятельств заметил двух раненых красноармейцев, еле-еле передвигавшихся по улице.

Выяснилось, что советские солдаты были бойцами 970-го и 968-го полков 255-ой дивизии стрелков Красной армии. Советские военные попросили Кравчука спрятать знамёна их полков, поскольку воинские соединения, потерявшие знамёна, обязательно расформировывались.

Киевский юноша дал клятву пионера, что сохранит знамёна, вернув их советским полкам после завершения войны. Костя сдержал своё слово, но сохранить реликвии оказалось непросто, поскольку нацистские солдаты регулярно устраивали карательные рейды, и за хранение таких знамён мальчику могла грозить смерть.