Огородный эксперт рассказал, как проводить весной дезинфекцию почвы

Весной почву надо подготовить к посадкам. Для этого ее обеззараживают. Используем горячий раствор медного купороса. На 10 л воды берем одну большую ложку купроса.

Расход на квадратный метр - полтора литра жидкости.

Потом по земле надо ровным слоем распределить органические удобрения. Берем 3-4 кг навоза или торфа, или перегноя и добавляем на квадратный метр.

Туда же добавляем столовую локу сульфата калия, суперфосфата, древесной золы. Теперь почву надо перекопать и разрыхлить граблями.

Высаживать расаду можно будет примерно через месяц после такой обработки почвы.