Как улучшить состав почвы осенью: опытный дачник рассказал, что можно вносить

Свежий навоз можно вносить, но осторожно, не всем огородным культурам он идет. Хорошо воспримут огурцы, кабачки, салат, сельдерей. Томатам и некоторым другим растения лучше не давать.

Перепревший навоз или перегной вносится осенью без ограничений для любых растений.

Перепревший торф подходит для тяжелого грунта. Кислый торф лучше не вносить.

Перепревший компост - очень хорошее удобрение, рекомендовано для выращивание всех огородных растений.

Перепревшие опилки - хорошо разрыхляют, универсальное удобрение. Свежие опилки тоже хороши, но их надо заранее проливать мочевиной, на ведро воды берем столовую ложку.

Органические остатки с огорода (части растений, сорная трава, листья) - отличная подкормка для земли.

Осенью можно вносить при перекопке суперфосфат, фосфоритную муку. Их разрешается добавлять вместе с органикой.