Огородный эксперт рассказал, чем кормить помидоры холодным летом, чтобы не болели

Если фитофтора только-только начала развиваться, нужно поскорее использовать этот раствор. Размешиваем молоко с йодом. На 10 л воды вливаем литр молока и 10 капель йода.

Этот раствор применяем для полива. На каждый куст пойдет литр жидкости.

Молоко обогащает растение необходимым набором макро- и микроэлементов. Лактоза подавляет размножение патогенной флоры.

Подкормка из молока с йодом положительно влияет на обменные реакции в тканях растений. Если принять меры вовремя, спасти урожай от фитофторы - вполне реальная задача.