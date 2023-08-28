Дачный эксперт рассказал, когда и зачем давать томатам калийные подкормки

Рассказываем, в каких случаях нужно применять калийные подкормки.

Первый раз, когда высаживаем молодую рассаду на грядку.

Вторая подкормка уместна перед началом цветения.

Третий раз кормим при формировании первых завязей.

Еще одна подкормка пригодится во время вызревания плодов.

Для внекорневых подкормок используем 2 г препарата. При поливе под корневую часть берем 1 большую ложку на 10 л воды.

Когда завязываются плоды, калиевая подкормка дается перед удобрением растения кальцием.