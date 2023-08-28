За что томат Красное масляное сердце полюбился многим дачникам: описание и характеристики сорта

Сорт Красное масляное сердце не зря заслужил похвалу многих дачников. Очень урожайный и устойчивый к болезням томат.
Дает красивые плоды округлой сердцевидной формы. Кожица тонкая, мякоть сочная, упругая, сладкая. Плодоножки немного ребристые.
Когда томаты достигают своей зрелости, окрашиваются в яркий красный цвет, вырастают крупные, мясистые, маслянистые.
Очень вкусные, с сильным помидорным ароматом, в мякоти мало семян. Во вкусе присутствуют нежно-сладкие фруктовые нотки.
Вес в среднем бывает около 600 г, но нередко томаты вырастают до полутора килограммов!
Помидоры идеальны для лакомства в свежем виде, но также из них получаются отличные соусы и соки.
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