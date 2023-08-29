Опытный цветовод объяснил, для чего комнатным растениям нужна ацетилсалициловая кислота

Использовать ацетилсалициловую кислоту для растений надо во время бутонизации и цветения.

Есть два способа внесения: под корень и по листьям. Внекорневая обработка делается таким раствором: одна таблетка разводится в 500 мл воды. Опрыскиваем раз в два месяца.

Ацетилсалициловая кислота пригодится, если опадают листья, слабо идет бутонизация, вянут и сохнут растения, цветы пережили стресс или восстанавливают силы после пересадки.

Поливы и опрыскивания этим препаратом повышают иммунную защиту растения.