Опытный цветовод объяснил, для чего комнатным растениям нужна ацетилсалициловая кислота

Использовать ацетилсалициловую кислоту для растений надо во время бутонизации и цветения.
Есть два способа внесения: под корень и по листьям. Внекорневая обработка делается таким раствором: одна таблетка разводится в 500 мл воды. Опрыскиваем раз в два месяца.
Ацетилсалициловая кислота пригодится, если опадают листья, слабо идет бутонизация, вянут и сохнут растения, цветы пережили стресс или восстанавливают силы после пересадки.
Поливы и опрыскивания этим препаратом повышают иммунную защиту растения.
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