Бывалый садовод расписал подробно схему обязательных подкормок при выращивании моркови

На перекорм растения реагируют плохо, качество корнеплодов от этого снижается, особенно при избытке азота. Морковь растет жесткой и безвкусной.

Улучшает вкус добавка калия, он помогает накапливать сахар в корнеплодах. Также благодаря калиевым подкормкам растет общая урожайность овощной культуры.

А после снятия с грядки она будет долго храниться в отличном состоянии. Самое лучшее калийное удобрение для моркови – калимаг, который не содержит хлора в составе.

В теплое время морковь удобряют 2-3 раза, если почва очень скудная, понадобится 4-я подкормка.

Первый раз кормим через 3 недели после всходов, второй раз – еще через 2 недели. Третий раз удобряем снова через 2-3 недели.

Четвертая подкормка проводится на бедных почвах в фазу созревания корнеплодов.