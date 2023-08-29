Чем и когда надо подкормить морковь на участке, чтобы она порадовала вкусным крупным урожаем: советы дачного эксперта

Первое удобрение надо вносить спустя 3 недели после проклевывания ростков в грунте. Даем растениям раствор калимага и мочевины. Каждый препарат по 15 г на 10 л воды.

Туда же можно добавлять 20 г суперфосфата. Если почва изначально была хорошо удобрена, можно провести первую подкормку в фазе 5-6 листьев.

Вторая подкормка дается через 2 недели после первой. Понадобится кемира-универсал (50 г на метр квадратный) или нитрофоска, можно дать и Рост-2. Дозировка будет везде одинаковая.

Третья подкормка проводится через 3 недели, когда корнеплоды уже разрастаются. Удобряем золой по влажной земле. На метр квадратный идет 20 г золы. Можно кормить микроэлементами.

Срок примерно приходится на конец июня/начало июля. Для получения сладких плодов с сочной мякотью можно между 2-й и 3-й подкормками дать внекорневым способом борную кислоту.

На 10 л воды идет 2 г порошка. Калий в этом периоде особенно важен для формирования вкусовых свойств.

Можно дать фосфорно-калийную подкормку: 30 г фосфора и 40 г калия на метр квадратный.

4-я подкормка дается при необходимости, на бедных почвах, когда зреют корнеплоды. Она помогает сделать морковь крупнее.

Делается это в начале/середине сентября, зависит от сорта – все созревают по-разному. Можно дать любое удобрение, но без включения азота.