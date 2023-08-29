Как отстоять урожай при первых признаках фитофторы на томатах: советы бывалых огородников

Первый совет – Фитоспорин, делаем тщательные опрыскивания, повторяем каждые 5 дней. Обработке подвергаем плоды, стебли, листья, почву под кустом.

Есть другое доступное средство, выступающее как дезинфектор. Готовим раствор: на литр молока берем ведро воды, 25 капель йода. Обрабатываем больные растения.

Если есть зеленые помидоры, их надо собрать, смотрим, чтобы не было черных пятен, повреждений, мягких участков. Потом промываем собранные плоды пот теплой проточной водой.

Высушиваем в тепле, но чтобы не было лучей солнца. Химические средства использовать на зрелых томатах нельзя, только на зеленых.