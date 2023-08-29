Формирующая обрезка для быстрого созревания томатов на ветке

Чтобы добиться от томатов скорейшего и более обильного плодоношения, дружного созревания, сделайте несколько простых действий.
При формирующей обрезке удаляются ненужные листья и побеги. Во время созревания плодов в ботве нет никакой необходимости.
Оставить надо только листики на верху основного ствола, чтобы происходил процесс сокодвижения. Также сохраняем листики на пасынках с плодами.
Чем более радикальной будет обрезка, тем быстрее созреют томаты.
Обрезать нужно не только помидоры, выращиваемые в контейнерах, но и все детерминантные сорта, которые уже завершковались.
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