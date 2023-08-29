Формирующая обрезка для быстрого созревания томатов на ветке

Чтобы добиться от томатов скорейшего и более обильного плодоношения, дружного созревания, сделайте несколько простых действий.

При формирующей обрезке удаляются ненужные листья и побеги. Во время созревания плодов в ботве нет никакой необходимости.

Оставить надо только листики на верху основного ствола, чтобы происходил процесс сокодвижения. Также сохраняем листики на пасынках с плодами.

Чем более радикальной будет обрезка, тем быстрее созреют томаты.

Обрезать нужно не только помидоры, выращиваемые в контейнерах, но и все детерминантные сорта, которые уже завершковались.