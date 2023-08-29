Дачный эксперт дал краткое пояснение новичкам про супердетерминантные сорта томатов

Супердетерминантные сорта, также известные как супердеты, это помидоры с очень ранним сроком созревания.

Еще одна особенность: такие разновидности отличаются очень низким ростом.

Растения едва достигают 45 см. У них крепкий мощный стебель, формирующий деревце, также такие помидоры называются штамбовыми.

Стволик быстро набирает массу, плотнеет, почти не вытягивается. Это очень хорошее свойство, когда вы выращиваете рассаду при нехватке света.

Супердеты, как правило, используются в регионах, отличающихся коротким летним периодом.