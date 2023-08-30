Киркоров после откровений Панина снова потряс поклонников

56-летний поп-король российской эстрады недавно основательно вложился деньгами в свое новое тело. Звездный хирург Тимур Хайдаров почти полностью «перекроил» Филиппа Киркорова, напоминает автор канала Словодел на платформе Дзен.
У артиста теперь все новое: пресс, грудные импланты, черты лица, прическа, талия. Поэтому певец почти во всех публикациях в соцсетях «щеголяет» голым торсом – хвастается.
Но свою главную изюминку он приберег для осеннего концертного тура. Уже на первом гастрольном концерте Филипп Бедросович устроил скандал.
Киркоров вышел на сцену в черном облегающем комбинезоне, подчеркивающем округлые ягодицы. Артист то и дело поворачивался к зрителям спиной и демонстрировал им «товар лицом». Точнее - работу пластического хирурга.
В итоге Сети завирусился ролик, где Филип, исполняя хит «Цвет настроения синий», подошел к краю сцены и позволил фанатам пошлепать себя по пятой точке.
Пользователи шутят, что отныне может появиться новая традиция на концертах Бедросыча: чтобы получить удачу, трогать Филиппа за пятую точку.
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