Канадские ученые выявили связь между сменной работой и памятью

Ученые из Йоркского университета в Торонто обнаружили связь между памятью и сменной работой. По данным опубликованного в журнале PLOS ONE исследования следует, что у работающих в ночную смену людей чаще наблюдалось снижение памяти.

Авторы в ходе работы рассмотрели данные около 50 тысяч людей среднего и пожилого возраста (от 45 до 85 лет). Их расспросили об опыте сменной работы.

Выяснилось, что работавшие в ночную смену граждане чаще сталкивались с ухудшением памяти, нежели те, что работали в течение дня.

А участники, чередовавшие дневные и ночные смены, с большим риском имели нарушения исполнительной функции (внимания, концентрации, самоконтроля, планирования и адаптации).

Предполагается, что причина такого явления кроется в изменениях циркадного ритма, вызывающего нарушение выработки мелатонина. Вместо него начинают формироваться воспалительные белки, которые вызывают нейротоксическое воздействие на клетки мозга. Это приводит в итоге к ухудшению когнитивных функций.