Слава пожаловалась, что не может петь в связи со скандалом с хирургом Хайдаровом

После того, как 43-летняя Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова, что тот изуродовал ее грудь, стороны перешли в судебную войну. Прения только начинаются, но Тимур и Слава уже забросали друг друга взаимными обвинениями, сообщает Рrozvezd.info.

Когда началась история с Тимуром Хайдаровым, у меня на нервной почве пропал голос, - пожаловалась в соцсетях Слава.

Сначала я думала, что причина в вирусе или аллергии, но у меня здоровье идеальное - проверено. Это нервная история!

Не хотела касаться этой темы, но, когда смотрю какое-либо лживое интервью, у меня садится голос. Например, на НТВ, в передаче «Ты не поверишь!» адвокат Хайдарова Александр Добровинский заявляет: «Сиська налево, сиська направо, валяется пьяная певица Слава».