Слава пожаловалась, что не может петь в связи со скандалом с хирургом Хайдаровом

После того, как 43-летняя Слава обвинила хирурга Тимура Хайдарова, что тот изуродовал ее грудь, стороны перешли в судебную войну. Прения только начинаются, но Тимур и Слава уже забросали друг друга взаимными обвинениями, сообщает Рrozvezd.info.
Когда началась история с Тимуром Хайдаровым, у меня на нервной почве пропал голос, - пожаловалась в соцсетях Слава.
Сначала я думала, что причина в вирусе или аллергии, но у меня здоровье идеальное - проверено. Это нервная история!
Не хотела касаться этой темы, но, когда смотрю какое-либо лживое интервью, у меня садится голос. Например, на НТВ, в передаче «Ты не поверишь!» адвокат Хайдарова Александр Добровинский заявляет: «Сиська налево, сиська направо, валяется пьяная певица Слава».
Слава добавила, что хирург утверждает, будто они с Успенской "набрали каких-то его псевдожертв", чтобы заработать деньги. По словам Славы, это чушь:
Нам с Любой деньги не нужны, у нас есть работа, мы одни из дорогооплачиваемых певиц. Это все прекрасно знают! Неважно, кто у них покровители - правда будет на нашей стороне.
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