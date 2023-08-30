Китайские ветеринары спасли французского бульдога, проглотившего 11 резиновых уток

Ветеринар нащел в желудке французского бульдога 11 резиновых уток, сообщает Газета.ру.

Жительница Шанхая по имени Лю призналась, что никогда бы не подумала, что любимец поедает резиновых уточек из ее коллекции. Она заподозрила животное в этом после пропажи нескольких игрушек.

Ветеринар подтвердил догадки. Французского бульдога сразу прооперировали и достали из желудка одиннадцать резиновых игрушек.