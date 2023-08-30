Китайские ветеринары спасли французского бульдога, проглотившего 11 резиновых уток

Ветеринар нащел в желудке французского бульдога 11 резиновых уток, сообщает Газета.ру.
Жительница Шанхая по имени Лю призналась, что никогда бы не подумала, что любимец поедает резиновых уточек из ее коллекции. Она заподозрила животное в этом после пропажи нескольких игрушек.
Ветеринар подтвердил догадки. Французского бульдога сразу прооперировали и достали из желудка одиннадцать резиновых игрушек.
Резина в некоторых случаях не причинит собаке вреда. Однако она чаще всего может стать причиной удушья либо закупорки пищеварительного тракта.
Степень опасности для собаки, съевшей кусок резиновой игрушки, зависит от размера, типа резины и размера собаки, - отмечают ветеринары.
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