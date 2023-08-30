Париж первым в Европе отказался от электросамокатов

Электросамокаты в Париже стали вне закона. С 1-го сентября во французской столице вступает в силу запрет, за который в ходе референдума в нынешнем апреле проголосовало почти 90 процентов жителей (при явке 75 процентов), сообщает Вокруг света.

С улиц города таким образом скоро исчезнут скутеры для аренды с помощью приложения. Личные электросамокаты у парижан изымать не будут, на них по-прежнему можно будет перемещаться, не рискуя быть оштрафованными.

В Париже аренда электросамокатов существовала с 2018 года. На территории города действовали 3 компании, а общее количество скутеров достигло 15 тысяч. По данным операторов, в 2022-м общее количество пользователей таких сервисов в Париже составило 400 тысяч.

Главные претензии жителей французской столицы к самокатам и самокатчикам в том, что любители проехать с ветерком наезжают на пешеходов, и перекрестки часто захламлены поставленными скутерами.

Теперь самокаты из Парижа отправятся в Лондон, Варшаву, Копенгаген и даже Тель-Авив - туда, где данный транспорт пока еще находится в правовом поле.