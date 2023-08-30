Эксперт рассказала, как можно без труда вернуть подушкам чистоту и свежесть

Блогер Анна с никнеймом anna_louisa_at_home поведала о действенном способе возвращения подушкам чистоты. Соответствующая публикация появилась в TikTok-аккаунте, который ведет девушка. У нее свыше 600 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, для избавления постельных принадлежностей от загрязнений нужно вместо порошка надо использовать гель для стирки, а вместо кондиционера для белья - уксус.

Такой метод позволит придать изделиям мягкость, удалить неприятный запах, подчеркнула эксперт. Во избежание повреждений их нужно отправлять в стиральную машину в наволочках либо защитных чехлах, установив при этом деликатный режим.

В идеале подушки надо стирать не меньше раза в полгода, чтобы они оставались свежими, чтобы там не было бактерий, кожного сала, пылевых клещей, — объяснила автор видео.

Она также напомнила о необходимости тщательной сушки подушек.