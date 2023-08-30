Индийский луноход «Прагъян» обнаружил в составе грунта Луны серу

Индийский аппарат «Прагъян» прилунился неделю назад и успел передать на Землю результаты первых научных наблюдений, которые меняют представление ученых о Южном полюсе спутника нашей планеты.

Как сообщает Вокруг света со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований, прибор спектроскопии лазерного пробоя провел натурные измерения состава лунной поверхности возле Южного полюса. И они подтвердили присутствие здесь серы. Ранее ее наличие не мог установить ни один прибор.

Предварительные анализы также указали на наличие здесь алюминия, железа, кальция, хрома, титана, марганца, кремния и кислорода. Луноход продолжает исследования: ученые надеются, что он обнаружит и водород.

Кстати, луноход передал недавно и данные о температуре поверхности Южного полюса спутника Земли. Оказалось, что там жарче, чем кажется: выше 50 °C. На глубине 8-ми сантиметров градус составляет уже минус 10 °C.