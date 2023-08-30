У вице-президента российской сети La Marée украли саблю НКВД и дорогие иконы

Дом вице-президента российской сети ресторанов La Marée Вячеслава Калинина, который находится в подмосковной деревне Усово, обокрали неизвестные.

Как сообщает Сплетник.ру со ссылкой на телеграм-канал База, сумма ущерба составила свыше 30 тысяч долларов.

Неизвестные проникли в особняк топ-менеджера через окно. Они вынесли 7 дорогих охотничьих ружей, 5 икон и 4 сабли: две французские, одну черкесскую, а также гордость коллекции - саблю НКВД.

Вячеслав Калинин оценил нанесенный ущерб в 3,1 миллиона российских рублей.

Полиция возбудила дело о краже с незаконным проникновением в жилище и воровстве оружия.