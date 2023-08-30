Доктор Мясников рассказал о том, как просто и без затрат укрепить иммунитет

О трех способах укрепить иммунитет рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», сообщает Мослента.
Доктор посоветовал в первую очередь отказаться от употребления фастфуда и перейти на здоровое меню.
Эта мера поможет повысить устойчивость организма к болезням.
Кроме того, повысить иммунитет помогут также физические нагрузки и соблюдение режима сна.
К слову, для поддержания тела в физической форме поможет даже простая зарядка по утрам.
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