Доктор Мясников рассказал о том, как просто и без затрат укрепить иммунитет

О трех способах укрепить иммунитет рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», сообщает Мослента.

Доктор посоветовал в первую очередь отказаться от употребления фастфуда и перейти на здоровое меню.

Эта мера поможет повысить устойчивость организма к болезням.

Кроме того, повысить иммунитет помогут также физические нагрузки и соблюдение режима сна.

К слову, для поддержания тела в физической форме поможет даже простая зарядка по утрам.