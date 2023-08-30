Цветочные свадебные традиции Турции приводят иностранцев в шок

Тот, кто попадал на праздники в Турции или просто поклонники турецких фильмов и сериалов, вероятно, обращали внимание на странную деталь: на свадьбах, днях рождениях и других праздниках здесь непременно появляются венки, очень похожие на те, что в РФ покупают на похороны, сообщает Рамблер.

На ленте, которой обрамлен венок, дарители пишут пожелания. Как выяснилось, по мусульманским традициям преподносить в подарок букеты не принято, зато венок из цветов - уместный презент.

Сегодня некоторые жители страны отходят от старых традиций, потому на праздниках и торжествах можно увидеть обычные букеты. Но венки все равно встречаются чаще, и это никого не смущает.

Венки обычно устанавливаются на высокую ножку, украшенную подарочной гофрированной бумагой либо искусственными листьями.

А по печальным поводам в Турции обычно преподносят цветы бело-голубой либо фиолетовой цветовой гаммы.