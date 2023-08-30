Петуния будет цвести на ваших клумбах до самых холодов, благодаря этому удобрению

Состав удобрения достаточно простой и доступный каждому. Возьмите один стакан горячей воды и добавьте в нее два грамма борной кислоты.

Когда кислота растворится, вам нужно будет ввести еще один ценный компонент: один миллилитр глицерина, который можно купить в любой аптеке. Теперь нужно немного подождать, когда состав остынет.

По достижении жидкостью комнатной температуры добавьте чайную ложку нашатырного спирта. Приготовленный концентрат разводится в четырех литрах воды, а одному цветку достаточно всего двух стаканов раствора.