Кабачки будут храниться у вас до самой весны, если вы воспользуетесь одной хитростью

После того, как вы сняли кабачок с грядки, не спешите отправлять его на хранение. Выдержите его минимум двое суток на солнце для просушивания, и это увеличит сроки хранения многократно.

В наибольшей степени для хранения подходят кабачки средних и маленьких размеров. У них обязательно оставьте хвостик, длина которого не должна быть меньше пяти сантиметров.

В условиях квартиры кабачок хранится хуже, чем в подвальном помещении. Но можно пойти на хитрость: завернуть каждый овощ в бумагу, можно в несколько слоев, и тогда хранение будет комфортным.