Турецкие султаны специально не заводили темнокожих наложниц, и расизм тут не при чем

18:18 2023-08-30

К чернокожим людям мусульмане всегда относились с почтением, потому что пророк Мухаммед выступал за равенство всех рас и языков. Но негритянок в гаремах знатных турков почему-то не было.

В гаремах арабов африканские красотки встречались сплошь и рядом. Турки же арабских традиций не придерживались, в наложницы темнокожих девушек не брали вполне осознанно.

Вообще в гаремах встречались красавицы самых разных народностей, там были и мусульманки, и христианки со всего мира - из Восточной Европы, с Балкан, Греции, Исландии, были даже арабские женщины.

Но только не африканки. И вот в чем было дело.

Наложницам запрещалось заводить романы на стороне, им нужно было хранить верность султану. Даже если хозяин полностью забывал про них.

  • Изображение статьи

    У него было порой до 1000 наложниц, разумеется, всем внимание султан не мог уделить даже при всем желании. Как правило, евнухи в гареме были чернокожими не спроста.

    Существовало мнение, что операцию оскопления они переносили легче. Но и такая процедура не гарантировала полное лишение мужской силы.

    Если бы девушка со светлой кожей согрешила с таким евнухом, плод любви сразу выдал бы их связь - ребенок бы родился темнокожим. Вот по этой причине в гарем не брали негритянок.

  • Изображение статьи

    Темнокожая наложница могла родить ребенка с темной кожей и от евнуха, и от самого султана. Таким образом, установить факт измены было бы сложно, почти невозможно.

    Кстати, виновные в таких деяниях оба отправлялись на казнь - как женщина, так и согрешивший с ней мужчина.

Показать следующие комментарии
Фото