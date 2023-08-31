Турецкие султаны специально не заводили темнокожих наложниц, и расизм тут не при чем

В гаремах арабов африканские красотки встречались сплошь и рядом. Турки же арабских традиций не придерживались, в наложницы темнокожих девушек не брали вполне осознанно.

Вообще в гаремах встречались красавицы самых разных народностей, там были и мусульманки, и христианки со всего мира - из Восточной Европы, с Балкан, Греции, Исландии, были даже арабские женщины.

Но только не африканки. И вот в чем было дело.

Наложницам запрещалось заводить романы на стороне, им нужно было хранить верность султану. Даже если хозяин полностью забывал про них.