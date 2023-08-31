Турецкие султаны специально не заводили темнокожих наложниц, и расизм тут не при чем

В гаремах арабов африканские красотки встречались сплошь и рядом. Турки же арабских традиций не придерживались, в наложницы темнокожих девушек не брали вполне осознанно.
Вообще в гаремах встречались красавицы самых разных народностей, там были и мусульманки, и христианки со всего мира - из Восточной Европы, с Балкан, Греции, Исландии, были даже арабские женщины.
Но только не африканки. И вот в чем было дело.
Наложницам запрещалось заводить романы на стороне, им нужно было хранить верность султану. Даже если хозяин полностью забывал про них.
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У него было порой до 1000 наложниц, разумеется, всем внимание султан не мог уделить даже при всем желании. Как правило, евнухи в гареме были чернокожими не спроста.
Существовало мнение, что операцию оскопления они переносили легче. Но и такая процедура не гарантировала полное лишение мужской силы.
Если бы девушка со светлой кожей согрешила с таким евнухом, плод любви сразу выдал бы их связь - ребенок бы родился темнокожим. Вот по этой причине в гарем не брали негритянок.
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Темнокожая наложница могла родить ребенка с темной кожей и от евнуха, и от самого султана. Таким образом, установить факт измены было бы сложно, почти невозможно.
Кстати, виновные в таких деяниях оба отправлялись на казнь - как женщина, так и согрешивший с ней мужчина.
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