Выбрать правильное удобрение: чем руководствоваться, чтобы не допустить ошибки

Чтобы безошибочно выбрать подкормку, необходимо знать, на что обращать внимание. В первую очередь это кислотность почвы. Оптимальным является нейтральный баланс: иногда ее нужно закислить, но чаще всего раскислить.

Ряд культур не требуют внесения минеральных удобрений. Им это только навредит. Процент же калия, азота и форсфора в удобрении не должен превышать сорока процентов: в противном случае уже можно говорить об обогащенной подкормке.

При использовании промышленных минеральных комплексов важно строго следовать инструкции, чтобы не нанести растениям вреда.