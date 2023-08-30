Бытовые дела снижают риски возникновения онкологических заболеваний

Ученые из Австралии провели исследования, в ходе которых выяснили, что выполнение работы по дому может быть очень полезно для здоровья. По их результатам всего пять минут активной физической нагрузки может существенно снизить вероятность появления онкозаболеваний.

Помимо этого, у людей, выполняющих домашнюю работу повышалось настроение, даже если сначала бытовая рутина наводила на них скуку. И неважно, какой вид работы делать. Это может быть мытье посуды, пола, готовка или стирка.

Секрет в том, что работа по дому предполагает прерывистую физнагрузку, влияние которой на организм схоже с интервальной тренировкой.