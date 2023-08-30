Целебная плесень: почему сыр горгонзола или голубой сыр с плесенью так полезен

Поскольку в сортах сыра горгонзола присутствует плесень, это естественный источник пенициллина, который борется с болезнетворными микроорганизмами, и улучшает работу ЖКТ. В таком сыре много витамина А и В, а также фосфора и кальция.
При регулярном употреблении голубых сыров вы заметите улучшения в работе нервной системы. Они облегчают борьбу с бессонницей и стрессом.
Полезно есть горгонзолу и для укрепления мышц и костей. Разрезанный сыр может храниться в холодильнике без потери в качестве до двух недель.
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