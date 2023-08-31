Какие две страсти в жизни японцев доводят их до умопомрачнеия: это не женщины и не алкоголь

Про алкоголь стоит сказать следующее. Пьют японцы ничуть не меньше остальных людей, как в будние дни, так и по выходным.

Многие употребляют каждый день, благо, с выбором спиртного проблем нет. Больше всего поклонников "бирру" - пива с содержанием 4% алкоголя.

Или саке с разными степенями крепости, есть, например 16-градусные напитки.

Кстати, слово "похмелье" в японском языке присутствует, а вот "запоя" нет. При этом японцы так же умирают от цирроза печени, как и другие мужчины при неумеренных возлияниях.