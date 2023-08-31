Какие две страсти в жизни японцев доводят их до умопомрачнеия: это не женщины и не алкоголь

Про алкоголь стоит сказать следующее. Пьют японцы ничуть не меньше остальных людей, как в будние дни, так и по выходным.
Многие употребляют каждый день, благо, с выбором спиртного проблем нет. Больше всего поклонников "бирру" - пива с содержанием 4% алкоголя.
Или саке с разными степенями крепости, есть, например 16-градусные напитки.
Кстати, слово "похмелье" в японском языке присутствует, а вот "запоя" нет. При этом японцы так же умирают от цирроза печени, как и другие мужчины при неумеренных возлияниях.
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Курить с недавних пор и женщины, и мужчины в Японии стали мало, потому что дорого. Цена за пачку сигарет может доходить до 225 российских рублей (450 иен).
Для курильщиков предусмотрены специальные места, в том числе и в ресторанах.
Что касается брака, а именно интимной жизни супругов, тут все вообще очень скромно.
Половая близость между мужем и женой бывает редко, при этом все происходит в одежде (в пижаме), женщины себя почти не оголяют.
При этом проституток японцы посещают частенько, и там уж многие из них отрываются по полной, позабыв про скромность.
Но все это не самое главное в жизни среднестатистического японца. Есть две вещи, которые по-настоящему сводят их с ума.
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Первая - это страсть к азартным играм и вторая - страсть к солидному банковскому счету.
Игровых автоматов у них столько, что словами не передать. Например, можно представить себе многоуровневый гараж для автомобилей, который полностью заполнен игровыми автоматами вместо машин.
Вторая страсть - страсть к накоплению. Японцы могут всю жизнь жить в скромных домах, ездить в дешевых машинах, носить недорогую одежду, экономно питаться.
При этом они много работают и постоянно откладывают, радуясь, как дети, пополнению банковского счета. Зачем? Так сказать, на черный день.
Зато проблема воровства в Японии почти отсутствует. В большинстве своем японцы честные, порядочные и законопослушные.
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Есть еще одна особенная японская черта: они очень скрытные и замкнутые, не будут болтать лишнего и грузить своими проблемами.
Но тут есть и свой минус: слушать о ваших проблемах им тоже вовсе неинтересно.
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