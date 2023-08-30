Съедобные духи в Японии: как они появились и почему так популярны

В Японии очень ценится естественный запах чистого тела, если женщины и употребляют парфюм, то очень легкий и в самых минимальных количествах.

Терпкий густой шлейф из навязчивых ароматов считается дурным тоном. Чаще всего японки применяют лишь духи для волос с неуловимым тонким запахом.

Но наибольшую популярность в последнее время получил съедобный парфюм, над изобретением которого изрядно постарались японские ученые.

Выглядят духи, как капсулы, БАДы, которые надо принимать внутрь. Они содержат витамин Е, антиоксиданты, цветочные или фруктовые экстракты.

Именно они и придают телу приятный запах, который исходит изнутри, выделяется через поры кожного покрова.

Таким образом, вместо потного духа из кожи исходит чарующий аромат, легкий и ненавязчивый, почти естественный. Даже в самую изнурительную жару японки пахнут как свежие розы.

Причем, чем ярче солнце, тем активнее потоотделение и тем насыщеннее кожа будет источать благоухание.