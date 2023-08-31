Кто и для чего устраивал человеческие «зоопарки» в цивилизованной Европе

В такие человеческие зоопарки свозили коренных жителей Азии, Африки, Аляски - со всех частей света, включая женщин и детей.
Делалось это с целью развеять скуку граждан прогрессивного Запада, ну и конечно, заработать на этом денег.
Поглазеть на первобытных людей приходили толпы аристократов. Туземцу можно было скормить банан, ткнуть в него палкой или бросить камнем безвозмездно.
Живые экспонаты жили далеко не в лучших условиях. Иногда им ставили декоративные хижины-муляжи, которые зимой, конечно, совсем не согревали.
этом круглый год, и в жару, и в холод "выставочные образцы" должны были носить национальную одежду, которая часто состояла всего лишь из набедренной повязки.
Люди-экспонаты должны были не просто сидеть или лежать, а совершать активные действия на потеху публике: драться, кричать, петь, танцевать, плавать, прыгать и даже совершать акробатические номера.
Некоторых туземцев содержали в одном загоне с животными, например с зебрами, считалось, что в родной Африке они так и и живут.
Уйти из зоопарка дикари не могли, это не позволялось, да им и некуда было бы, при всем желании. Часто людей свозили в зоопарки еще в детском возрасте, где они постепенно взрослели.
Зоопарки, где держали людей, были открыты в Мадриде, Лондоне, Барселоне, Брюсселе, Милане, Кёльне, Нью-Йорке, Париже и не только
Карл Хагенбек, основатель человеческого зоопарка в Гамбурге:
Для меня было честью первым в цивилизованном мире представить эти шоу разных рас.
Одним из самых лучших по условиям содержания был зоопарк Ретиро в Мадриде. В 1887 году туда привезли 43 филиппинцев народности игорот вместе с их скотом.
Их поселили среди тепличных тропических растений, выкопали для них водоем, куда запустили рыб, которую туземцы должны были ловить перед зрителями. В парке для обитателей построили бамбуковые жилища.
Между прочим, в сети распространили несколько фейковых фото, якобы демонстрирующих наличие подобного зверинца даже в Санкт-Петербурге.
Снимки с явно поддельными подписями, сделанными много лет назад, с какой целью и кем - непонятно.
Печальный факт: закрывать такие парки развлечений стали не из гуманных соображений.
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