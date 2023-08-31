Кто и для чего устраивал человеческие «зоопарки» в цивилизованной Европе

На одном из сохранившихся фото можно увидеть привязанного к столбу ребенка, видимо, сделали это, чтоб живой "экспонат" случайно не сбежал.

Например, в 1906 году в Кони-Айленде проходила оригинальная выставка под названием "Мир в миниатюре", где американские респектабельные джентльмены с любопытством разглядывали дикарей филиппинцев за возведенной оградой.

Широкое распространение подобные "зоопарки" получили в Западной Европе и США в прошлом веке.

Такое дикое развлечение придумали для обеспеченных жителей, желавших взглянуть на диковинку - примитивных туземцев, привезенных из далеких экзотических стран.

В такие человеческие зоопарки свозили коренных жителей Азии, Африки, Аляски - со всех частей света, включая женщин и детей. Делалось это с целью развеять скуку граждан прогрессивного Запада, ну и конечно, заработать на этом денег. Поглазеть на первобытных людей приходили толпы аристократов. Туземцу можно было скормить банан, ткнуть в него палкой или бросить камнем безвозмездно.

Живые экспонаты жили далеко не в лучших условиях. Иногда им ставили декоративные хижины-муляжи, которые зимой, конечно, совсем не согревали. этом круглый год, и в жару, и в холод "выставочные образцы" должны были носить национальную одежду, которая часто состояла всего лишь из набедренной повязки. Люди-экспонаты должны были не просто сидеть или лежать, а совершать активные действия на потеху публике: драться, кричать, петь, танцевать, плавать, прыгать и даже совершать акробатические номера.

Некоторых туземцев содержали в одном загоне с животными, например с зебрами, считалось, что в родной Африке они так и и живут. Уйти из зоопарка дикари не могли, это не позволялось, да им и некуда было бы, при всем желании. Часто людей свозили в зоопарки еще в детском возрасте, где они постепенно взрослели. Зоопарки, где держали людей, были открыты в Мадриде, Лондоне, Барселоне, Брюсселе, Милане, Кёльне, Нью-Йорке, Париже и не только Карл Хагенбек, основатель человеческого зоопарка в Гамбурге: Для меня было честью первым в цивилизованном мире представить эти шоу разных рас. Одним из самых лучших по условиям содержания был зоопарк Ретиро в Мадриде. В 1887 году туда привезли 43 филиппинцев народности игорот вместе с их скотом. Их поселили среди тепличных тропических растений, выкопали для них водоем, куда запустили рыб, которую туземцы должны были ловить перед зрителями. В парке для обитателей построили бамбуковые жилища. Между прочим, в сети распространили несколько фейковых фото, якобы демонстрирующих наличие подобного зверинца даже в Санкт-Петербурге. Снимки с явно поддельными подписями, сделанными много лет назад, с какой целью и кем - непонятно. Печальный факт: закрывать такие парки развлечений стали не из гуманных соображений.