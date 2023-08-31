Против Аллы Пугачевой в России возбуждено дело

В конце мая нынешнего года стало известно, что представители Комитета по управлению имуществом подмосковного Солнечногорска подали на Аллу Пугачеву в суд за неуплату аренды земельного надела в деревне Бережки. Сегодня Примадонна опять угодила в подобный скандал, сообщает СтарХит.

В тот раз шла речь о долге в 44,5 тысячи рублей. На этот раз звезду обвиняют в неуплате 15,5 тысячи московским газовикам. Иск уже подан, и скоро его рассмотрит суд.

Сама Алла Борисовна подобные дела не комментирует. Она полтора года с семьей проживает в Израиле. Похоже, в ближайшем будущем певица не собирается возвращаться на родину.

Однако в мае нынешнего года Пугачева все-таки прилетала в Москву - на прощание с другом, модельером Валентином Юдашкиным. В окружении 74-летней исполнительницы говорят, что она скучает по России.

Стилист звезды Джордж Ровалс заверил, что певица вернется обязательно.