Виктория Боня рассказала, что у нее стали проваливаться глаза

Экс-участница «Дома-2» в апреле сделала подтяжку, чтобы овал лица стал идеальным. Но этого Виктории оказалось недостаточно, потому связалась с голливудским пластическим хирургом Чиа Чи Као, чтобы сделать «лисьи глазки», как у Беллы Хадид, сообщает Космополитен.

Операция длилась 14 часов. Боню уже выписали из клиники, она восстанавливается дома. Телезвезда решила ответить на популярные вопросы о своей пластике.

У меня очень большое глазное отверстие. Я раньше туда делала гель. Но он держится пару месяцев, потом скатывается и превращается в большой мешок под глазом. А всё началось, когда в 25 лет я сделала блефаропластику, удалила грыжи из-под глаз. После 30-ти глаза стали проваливаться и перестали быть миндалевидными, — пожаловалась блогер.

Голливудский хирург заявил, что Боне нужны не гель либо жир, а импланты.