Антон Макарский вместе с женой и детьми-школьниками покинул Россию

Певцы Антон и Виктория Макарские вместе с детьми-школьниками вылетели из России. Исполнительница сообщила об этом в личном блоге, уточнив, что им предстоит долгое путешествие.
Взяли детишек у любимой бабушки, немного выспались. И - вылетели в Индонезию и Малайзию для того, чтобы снимать фильм о православных храмах.
Долгий перелет, добираться до места назначения будем 24 часа, — поделилась Виктория.
У Антона и Виктории Макарских двое детей: 10-летняя Мария и 8-летний Иван. Несколько лет назад семья переехала в свой дом в Сергиевом Посаде, дети учатся в частной школе «Дарование».
Певица неоднократно оспаривала слухи об эмиграции их семьи. Знаменитость подчеркивала: их дом в России, они никуда «сбегать» не собираются.
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