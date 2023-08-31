Антон Макарский вместе с женой и детьми-школьниками покинул Россию

Певцы Антон и Виктория Макарские вместе с детьми-школьниками вылетели из России. Исполнительница сообщила об этом в личном блоге, уточнив, что им предстоит долгое путешествие.

Взяли детишек у любимой бабушки, немного выспались. И - вылетели в Индонезию и Малайзию для того, чтобы снимать фильм о православных храмах. Долгий перелет, добираться до места назначения будем 24 часа, — поделилась Виктория.

У Антона и Виктории Макарских двое детей: 10-летняя Мария и 8-летний Иван. Несколько лет назад семья переехала в свой дом в Сергиевом Посаде, дети учатся в частной школе «Дарование».

Певица неоднократно оспаривала слухи об эмиграции их семьи. Знаменитость подчеркивала: их дом в России, они никуда «сбегать» не собираются.