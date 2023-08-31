Власти Казахстана не хотят пускать в страну шоумена Максима Галкина

12:30 2023-08-31

Артист рассказал, что сначала все шло прекрасно, билеты продавались. А потом появились некие, неизвестные ему причины, из-за которых концерты отменены.

47-летний юморист Максим Галкин, которого в РФ признали иноагентом, лишился возможности выходить на сцену сначала в родной стране, а потом еще и в Казахстане.

Как сообщает Рrozvezd.info, концерты артиста здесь отменяют без объяснения причин.

Где у меня действительно есть проблемы с выступлением, то, как ни странно, в Казахстане.

На госуровне всячески препятствуют моим концертам в Астане и в Алма-Ате. Я и мои организаторы несколько месяцев уже бьемся за проведение этих концертов, - расказала Максим Галкин.

По словам звезды, все сначала было прекрасно, билеты продавались. Но потом появились "какие-то выдуманные причины, кулуарные запреты".

Вероятно, я чем-то так страшен властям Казахстана, что они испугались проводить мои концерты, - заявил шоумен. 

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