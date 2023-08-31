Земфира и Рената Литвинова отписались в соцсетях друг от друга

56-летняя заслуженная артистка России Рената Литвинова и 47-летняя исполнительница Земфира неожиданно отписались в соцсетях друг от друга.

Рената впервые за много лет публично не поздравила свою подругу с днем рождения, который приходится на 26 августа. Исполнительнице хитов «Искала», «Жить в твоей голове» в этот день исполнилось 47 лет, сообщает Рrozvezd.info.

Артистки по политическим мотивам в начале 2022-го года эмигрировали в Париж, где у Литвиновой была своя квартира.

Сначала все шло отлично. Рената заявляла, что опять себя чувствует молодой и открывает во Франции жизнь заново. Однако что-то пошло не так.

Вдали от Родины Рената и Земфира поссорились, причина их конфликта пока неизвестна.